Eelarvearutelusid vedav Martin Helme: ükski minister pole tulnud jutuga, et tal on raha üle 

Nädalat maalilises Vihula mõisas alustanud valitsuskabinet on nüüdseks jõudnud tööga tagasi linnamüüride vahele. Teema pole aga muutunud. „Põhimõtteliselt tegeleme praegu nelja aasta eelarvestrateegiaga. 2020 joonistub sealt lihtsalt suures osas ise välja,“ selgitab Martin Helme pikki tööpäevi nõudvaid läbirääkimisi, mis venivad ka järgmisesse nädalasse. „Aga nagu ütles ka Urmas Reinsalu, siis RES (riigi eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 – V.V.) on veidi kõrgema abstraktsioonitasemega kui riigieelarve. Riigieelarve viimaseid komakohti hakkame me joonistama septembris, praegu saame lihtsalt pildi ette, kui palju saame kulutada, lisaraha suunata või vastupidi, kust peame kokku hoidma.“