KARISTUS PISSIMISE EEST: naine sai trahvi, kuna läks rongis enne pileti ostmist tualetti 

Parksepp kirjeldas oma postituses, et oli rongisõidu alguses tualetti kasutanud ja oma istekohale naastes avastanud, et piletimüüja on tema ala juba ära teenindanud. „Ma ei mõelnud asjale teist kordagi, sest piletimüüjad voorivad ju kogu aeg edasi-tagasi - eks ma ostan siis, kui ta tagasi tuleb,“ kirjeldas ta oma toonast mõttekäiku.

Enne kui piletimüüja järgmise ringiga temani jõudis, tuli hoopis piletikontrolör, kes ütles, et piletimüügi ajal tualetis käimine ei ole mingi vabandus ja vormistas kiirmenetluse, millest selgus, et Parksepp sai 20 eurot trahvi. „Panin kaebuse kohe teele, minu kõrval istunud võõras naine palus end võimaliku tunnistajana kirja panna, sest ka tema arvates oli olukord nonsenss. (Hiljem pidas maanteeamet seda inimest mu sõbraks ja leidis, et ma oleks võinud piletiraha tema kätte anda - võimalusi kui palju!),“ kirjeldas Parksepp.

Paari nädala pärast jõudis kaebus menetlusse ja naisele saadeti kutse tulla maanteeametisse väärteoprotokolli koostamisele. Kogu suhtlust kirjeldas Parksepp keeruliseks ja kantseliidist pakatavaks ning kohale jõudes pakub ametnik talle seletusi nagu, „väärteoprotokoll tähendab, et ma koostan teie suhtes väärteoprotokolli.“

„Ma ei saa endiselt suurt midagi aru, sest võib-olla ma pole kirgas kriit, võib-olla mul on ebarealistlik ootus, et riik võiks suhelda inimestega niimoodi, et maanteeameti büroo kutset ei peaks saatma juristist sõbrannale tõlkimiseks. Lõpuks saan oma tillukese mõistusega aru sedamoodi, et mul on kaks võimalust: mulle vormistatakse 20eurone trahv või väärteoprotokoll ehk alustatakse menetlust 40eurose trahvi tegemiseks,“ kirjeldas ta juhtunut.

Maanteeametil olevat tema rikkumise asjaolud täiesti selged – Parksepp on süüdi, sest reisijal on kohustus pilet osta ja seaduse järgi tuleb seda teha viivitamatult. Parksepp tõi selle peale välja, et tal oleks olnud mitmetunnise reisi jooksul mitu korda piletit osta ja kuskil ei ole kirjas, et pilet tuleb mingi teatud ajavahemiku sees osta. Piletimüügi ajal tualetis olemine läheb arvesse kui ettevaatamatusest seaduse rikkumine, kuid rikkumine on ta sellegipoolest.

„Piletit ostmata ei ole mingit asja minna vetsu, kui teil pole mingit haigust või te pole sõna otseses mõttes püksi tegemas.“