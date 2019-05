VIDEO JA GALERII | Martin Helme: võõraviha asemel tunnen omaviha ja selle kisakoori eesotsas on meie president

Ministritelt päriti reedel taaskod toimuva noorte kliimastreigi asjus. Martin Helme jäi selle suhtes kriitiliseks ja viitas sellele, et õpilasi sunnitakse streikima. „Kindlasti tuleb alati teha vahet kliimateemadel ja keskkonnakaitsel. Ma olen küll noor, aga piisavalt vana, et mäletada, kui mind sunniti paraadile. ainus präänik selle eest oli vaba päev koolist. mina ei pea õigeks seda, et noori sunnitakse tänavale tulema, sest nii keskkonnateadlikkust ei suurenda,“ sõnas Helme.

Jüri Ratas oli oma vastuses pehmem. „See on positiivne, et noored seisavad looduse ja keskkonna eest. Küsimus on selles, kuidas nemad seda näevad,“ kiitis peaminister. Reinsalu ei mõistnud noorte striki samuti hukka ja nimetas puhast loodust Eesti rahvuslikuks aardeks. See, et noored tahavad loodust hoida pole Reinsalu sõnul teema mille üle toriseda.

Martin Helme mõistis Õismäel välismaalast rünnaud mehe teo hukka

„Vestlesin täna sellel teemal ka siseminister Mart Helmega ja politsei tegeleb selle isikuga. Kriminaalasi on algatatud ja meiega ta seotud ei ole. Võõraviha kohta peaks olema nulltolerants. Mina ei saa aru, et Eestis oleks seda rohkem kui varem. Küll aga tunnen ma viimastel kuudel rohkem omaviha. Selle kisakoori juht paistab olevat meie president, kes ütleb välismeedias, et ta vihkab üht oma riigi valitsuse ja parlamendi parteid,“ sõnas Martin Helme, kui päriti kolmapäeva pärastlõunal välismaalasele kallale tunginud mehe kohta, kes kandis juhtumi ajal särki sõnumiga ''nats EKREt igasse päeva''.

Ka Urmas Reinsalu kinnitas, et selline teguviis ei ole aktsepteeritav. „Muidugi tuleb sellistel tegelinskitel võtta natist kinni ja neile sedusega lajatada. Kindlasti kvalifitseerub see madala motiiviga teo alla. Tegelikult on numbrite järgi läinud Eestis elu ohutumaks. kõige halvem viga mida me teha same on see, et iga pksikjuhtumit kanda terve ühiskonna peale üle. meil on raskete kuritegude arv vähenenud. ühiskond reageerib relevantselt.