KUUM KUULUJUTT EI VAIBU: kas Alina Kabajeva on sünnitanud Vladimir Putinile juba viis last?

Taas hakati Putinit Kabajevaga seostama 2009. aasta mais, kui mitu Venemaa meediaväljaannet teatas, et Kabajeva sünnitas hiljuti poja Dmitri, kuid varjab teda avalikkuse eest. Rahvas hakkas seepeale sosistama, kas tõesti on lapse isa Putin. Seepeale anti Kabajeva lähikonnast mõista, et ta ei soovi oma eraelu afišeerida. Hiljem teatas Kabajeva intervjuus ajakirjale Vogue, et tal ei olegi last, vaid tema omaks peetakse hoopis tema sugulase pisipoega.