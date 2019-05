Moby taob kui rauda, et temal oli Natalie Portmaniga suhe 

Moby kirjeldas enda ja Portmani põgusat romanssi värskes elulooraamatus. Muusiku väitel oli Natali 20 ja tema ise 33, kui nad tutvusid ja põgusalt käisid. Kuid endine lapstäht Portman on haavunud - tema sõnul olid nad vaid sõbrad ning põgus tutvus lõppes, kui ta taipas, mida mees temalt tegelikult tahab. Natalie oli enda sõnul tollal mitte 20, vaid 18, äsja keskkooli lõpetanud.

"Huvitav, et ta meie põgusat tutvust käimiseks nimetab, sest mina mäletan endast palju vanemat meest, kes mulle vastikult külge ajas, kui ma olin äsja keskkooli lõpetanud," kommenteeris Portman ajakirjale Harper's Bazaar.

Moby ei jäta jonni ja klaarib Instagramis arveid. "Lugesin äsja klatšiartiklit, kus Natalie Portman ütles, et me ei käinud. See ajas mind segadusse, sest käisime ikka küll. Ja pärast põgusat käimist 1999. aastal jäime aastateks sõpradeks."