ÕUDNE: täies elujõus koer hukati, et teda koos omanikuga matta 

Koerake nimega Emma viidi Virginia osariigis asuvasse Chesterfieldi varjupaika hoiule, kui tolle omanik märtsi alguses suri. Seal veetis ta kaks nädalat, kuni talle tuli järele surnud naise testamenditäitja. Varjupaik oli teadlik, millise testamendi koera omanik oli teinud ning üritas täituriga läbi rääkida, et koer ellu jääks. „Me pakkusime mitu korda võimalust, et nad koera meie nimele kirjutaksid, sest me leiaksime kerge vaevaga talle uue kodu,“ teatas Chesterfieldi loomaameti juht Carrie Jones.