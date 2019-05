Elu Augustibluusi peaesinejaks on Ameerika bluusikuningas Rick Estrin Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 10:52 Jaga: M

Sel suvel 2. – 4. augustini toimuva festivali Augustibluus peaesinejaks on mitmekordne Ameerika bluusiauhinna võitja, suupillimeister, laulja-laulukirjutaja Rick Estrin. Värskelt renoveeritud Haapsalu Piiskopilinnuse õuel astub Estrin lavale koos 2018. aasta USA parima bluusbändiga The Nightcats. 2018. aastal Ameerika bluusiauhindade galal ülimalt ihaldatud aasta bändi auhinna vastu võtnud ansambel on oma metsikult lõbusa ja kohati hulljulge lähenemisega traditsioonilisele materjalile kujundanud kahtlusteta äratuntava helikeele, millel puuduvad reeglid. Bändi kuuluvad USA lääneranniku enimhinnatud kitarrivirtuoos Christopher "Kid" Andersen, tunnustatud klahvpillimängija Lorenzo Farrell ja trummar Alex Pettersen. Rick Estrin & The Nightcats on tuntud kui üks meelelahutuslikumaid ja värvikamaid bände bluusimaailmas – Estrini erilised maneerid, ainult talle omane välimus ning Chris Anderseni ootamatu kitarriakrobaatika lisavad nende elavatele kontsertid