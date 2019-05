Europarlamendi valimiste stardipauk anti Suurbritannias ja Hollandis

Kokku on hääleõiguslikke kodanikke 418 miljonit. Tulemusi on lubatud avaldada alles pühapäeval Eesti aja järgi kell 24, kui suletakse valimisjaoskonnad Itaalias ja valimised saavad kõikides riikides läbi.

Saatuse irooniana avasid täna europarlamendi valimised just britid, kes pisut vähem kui kolm aastat tagasi otsustasid rahvahääletusel Euroopa Liidust lahkuda, kuid ei ole lahkumist tänaseni suutnud vormistada. Seetõttu on Suurbritannias valimistel suurfavoriit Nigel Farage ´i juhitav Brexiti partei, millele ennustatakse kuni 38% häältest. Valitsevad konservatiivid võivad arvestada vaid 11% valijate häältega. Seetõttu spekuleerib Briti ajakirjandus, et peaminister Theresa May võib juba reedel teatada ametist lahkumisest.