Hurraa! Merlyn Uusküla saab emaks: enesetunne on igati hea ja naudin väga! 

"Ma ei olegi tahtnud ennast väga kindlate asjadega siduda selleks, et mul oleks võimalus homme lennupilet osta ja kuhugi minna, kui mul on selline tunne. 30 saades jõudis aga kohale, et nüüd tuleb see dekaad, kus pean kodu ja pere looma, oma kooselu fikseerima. Kuna olen lapsemeelse ja noorusliku hingega, oli mul selle kõige ees natuke hirm. Enam seda pole," rääkis Merlyn märtsis Õhtulehele.