Päästeamet keelas Narva Aleksandri kirikus kontserte korraldada 

ERRi uudisportaal kirjutas, et avalike ürituste korraldamise keeld ei puuduta kiriku taastatud torniosa, kuid suures kuppelsaali pole publikul sellel suvel asja, kuna hoone rõdud, mille alt kulgeb evakuatsioonitee, on varisemisohtlikud.

Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhataja Marti Siim sõnas, et kui päästeamet on varasemalt seal avalikke üritusi kooskõlastanud, kontserdid ja muud sellised kogunemised, siis kuni see olukord ei ole lahendatud, me enda kooskõlastusi üritustele ei anna.