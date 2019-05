Elu Lauri Saatpalu: inimene on leplik – ta võib täiesti rahulikult halba teatrit vaadata Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

VARSTI PLAATI TREIMA: Kui Dagö on nädalavahetusel ära esinenud, lähevad mehed stuudiosse. „Teeme üle saja aasta ühe albumi. Me ei pea endale midagi tõestama, aga kuivõrd see lust on nüüd jälle tekkinud ja on mõtteid, siis teeme lihtsalt ühe albumi – kuni veel on võimalik plaate trükkida, tuleb seda võimalust kasutada,“ räägib Lauri Saatpalu. Teet Malsroos

„Mulle absoluutselt ei meeldi lõustateater, kus tehakse imestunud nägusid ja kistakse halba nalja. Samas mulle kohutavalt meeldib telekast Benny Hilli vaadata, mis sest, et seal on ju jumala labased naljad. Või siis „Allo Allo!“-t. Aga mulle meeldib „Monty Python“ ka. Inimeste huumorivajadus on erinev,“ ütleb laulja, näitleja ja raadiomees Lauri Saatpalu.