GALERII | ÕL CANNES'IS: punasel vaibal nägi eriti stiilseid ja puhevil kleite 

Juba teist õhtut järjest kõndis vaibal ka Leonardo DiCaprio. Võluva väljanägemisega paistsid silma ka Adriana Lima, Izabel Goulart ja Josephine Skriver. Ent kaamerate ees püüdsid pilke teisedki. Eriti jäävad sellisel üritusel silma (ja kaamerapilti) need, kes tavatult suuri kleite kannavad.

Patricia Contreras Erlend Štaub

Daamide uhkeid tualette vaadates jääb vaid imestada, kuidas nad selliste kleitidega küll kinosaali ära mahuvad. Olgugi et saar on hiigelsuur, mahutades 2300 vaatajat, ei erine reavahed ning toolilaiused tavalisest kinosaalist. Ehk on neil varuks mõni kaval nipp? Vahetavad nad oma kostüümid majja sisenedes millegi mugavama vastu või jätavad üldse filmi vahele, jääb vaid oletada.