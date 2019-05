Kuidas levisid jutud katseist tappa Karl Vaino  

Jutud, nagu püütaks Balti riikide kommunistlikke juhte tappa, said ilmselt alguse USA uudisteagentuuri United Press sõnumist, mille laenas 23. mail 1979 Stockholmi Eesti Päevaleht. „Lätis on atentaat kommunistliku partei peasekretäri Augusts Vossi vastu toimunud 11. märtsi ümber. Vossi autole avati tuli ühe viadukti kohal Riia ja Riia ranna vahel. Autojuht sai surma, Voss vaid kergelt vigastada. Atentaator tabatud militsionääride poolt. See osutunud üliõpilaseks.“