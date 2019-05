Loomerahvas nõuab riigilt kohtu kaudu 38 miljonit kahjuhüvitist 

Seadusandja ette nähtud eratarbeks kopeerimise autoritasude süsteemi on valitsused väidetavalt oma tegevusetusega välja suretanud ning autoritasude kogumise saldo pärast administreerimiskulude mahaarvamist on negatiivne alates 2014 aastast, mis on pretsedenditu olukord kogu Euroopas. Varem on nii riigikohus (29.09.2016 otsuses) kui ka Tallinna ringkonnakohus (31.10.2017 otsuses) tunnistanud Eesti autorite ühingu, Eesti fonogrammitootjate ühingu ja Eesti esitajate liidu õigust nõuda valitsuselt kahju hüvitamist ajavahemiku 2010–2013 eest.

„Valitsus on oluliselt rikkunud kohustust võtta Eesti õigusesse nõuetekohaselt üle ELi õigus, täpsemalt infoühiskonna direktiiv. Infoühiskonna direktiivi ülevõtmise kohustuse rikkumise tõttu perioodil 2014–2017 tekitatud varaline kahju on kaebajate hinnangul kokku ca 42,7 miljonit eurot, millest saamata jäänud tulu moodustab 25.07.2018 seisuga 37 888 298 eurot ja viivis 4 929 297 eurot,“ selgitas kannatanute esindaja advokaadibüroo PwC Legal partner ja vandeadvokaat Priit Lätt Õhtulehele. Igal ELi liikmesriigil, kes lubab eratarbeks kopeerimist, on kohustus luua toimiv süsteem, mis aitaks kõigilt tänapäevastelt andmekandjatelt ja salvestusfunktsiooniga seadmetelt kokku koguda loomeinimestele õiglane tasu, lausus Lätt. Ta lisas, et pea kõik ELi liikmesriigid koguvad isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu süsteemi abil, kus tasu on juba seadme hinnas. Kohtuistung toimub sel nädalal.