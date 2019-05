Eesti uudised LESE KANNATUSED: Tele2 ei suuda lõpetada surnule arvete saatmist Egert Pärna , täna, 20:35 Jaga: M

KIRJAD TEISPOOLSUSESSE: Tele2 saatis surnule kirju ja kutsus teda ka soodushinnaga festivalile. Robin Roots

„Iga kord ajab see päris kauaks nutma, kui sellise kirja saan. See on nii solvav ja õudne, ma olen väga nördinud. Jääb selline mulje, et Tele2 suhtleb teispoolsusega,“ räägib vaiksel ja katkendlikul häälel aprilli alguses abikaasa kaotanud naine. „Poeg on hädas minuga. Ka temal on väga raske ja ta peab mind ka püsti hoidma.“