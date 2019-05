Ramaphosa sai uuesti LAVi presidendiks, seekord parlamendis 

Ramaphosa asepresidendikandidaat David Mabuza rääkis veel paar päeva tagasi, et kindlasti saab temast ka uues valitsuses asepresident, seda hoolimata tedagi kimbutavatest korruptsioonisüüdistustest. Ootamatult ei ilmunud Mabuza aga kolmapäeval Rahvusassambleesse, LAVi parlamendi alamkotta, kus ta oleks rahvasaadikuna registreeritud. Vaid kaks tundi enne ametisse vannutamise tseremooniat teatas Mabuza, et peab paremaks enda puhul see edasi lükata, kirjutab New York Times. See on kahtlemata ebamugav üllatus president Ramaphosale, kes peab järgmise nädala jooksul valitsuskabineti välja kuulutama. Võimalik, et skandaali keerises Mabuzaga ta enam arvestada ei saa.