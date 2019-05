VIDEOD | EKRE särgiga mees ründas Tallinnas pakistanlast 

Vahejuhtum juhtus kolmapäeva pärastlõunal Õismäel. Esimeselt videolt on näha, kuidas sinises särgis mees teeb filmija poole natsisaluuti ning karjub "Go home, you f***ing n***er" ("Mine koju, sa kuradima neeger" - eesti keeles). Seejärel võtab mees enda telefoni välja, teeb paar klõpsu ning kõnnib filmija poole, käskides tal koju minna. Samuti üritab ta võtta telefoni enda kätte.

Teises videos ründab mees filmijat ning ütleb veelkord"Go home, n****i". Ta räuskab veel ning kõnnib auto juurest lõpuks minema, näidates keskmist sõrme. Meesterahva särgil oli kirjas "nats EKREt igasse päeva".

Delfi andmetel langes rünnaku ohvriks Pakistanist pärit Ažhar, kes sõitis Õismäele sõpra koju viima, kui videodes nähtav mees tuli auto ette.

Esialgu arvas ta, et võõras mees ei näinud lihtsalt autot ja otsustas siis veidi oodata. "Siis ta hakkas karjuma ja autot peksma. Ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Arvasin, et tegu on mingi eksitusega," ütles Ažhar.