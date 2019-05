GALERII | TILGUB VÕI EI TILGU? Värske laulukaar ootab lõõritajaid 

„Te olete tähtis inimene, eks?” tuleb kohe jutule üks lillelises pluusis ja prillidega vanadaam. Ei, ei ole tähtis, ma olen kõigest ajakirjanik, kellel märkmik ja pastakas käes. „Öelge palun projekteerija edasi, et siit ülevalt katuselt tilgub,” ei jäta proua jonni.

Kui midagi ka tilkus, siis ei häirinud see äsjavalminud kaare alla kogunenud lauljaid, kes teevad juba kätega lainetusi ning valmistuvad viisi üles võtma. Joviaalselt ning huilates, nagu kohale omane. Jah, on vist tõesti see laulukaar natuke klanituma jumega. Kuigi mälupilt võib petta, sest viimati sattus ajakirjanik siia kolm aastat tagasi suvel hoopis ühte välismaa ansamblit kuulama.

„Puhtam ja avaram on, muidu samamoodi,” hindavad olukorda ka Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori liikmed Kadri ja Jane. „Kui esimene vihm tuleb, eks siis ole näha,” muigavad nad. Nad ei taha päris uskuda, et äsjakohatud daami pretensioon küll tõele vastaks ja katu juba läbi laseks. „Äkki see on puhastamisest.” Võrdlusmomenti jagub Kadril ja Janel see-eest küllaga, sest mõlemad on staažikad laulupeolised, kes käinud kohal juba algkoolipäevadest saati.

Oleks suisa surmapatt, kui niivõrd pühalikku sündmust ei kaunistaks oma sõnavõtuga ka mõni poliitik. Seda rolli täidab pealinna meer Mihhail Kõlvart. „Eriline päev erilises kohas,” kõlab tema sõnum. „Arvan, et pole teist kohta, kuhu rahvas iga viie aasta tagant kokku tuleks, et koos olla ja tunda.”

Kuulajad on end juba sooja suvepäikese all rohelisele murule sättinud. „Raske öelda,” jääb vastuse uuendatud laulukaare kohta võlgu ka künkanõlval peesitav Ilme. Ta tuli töölt sportima ning mõtles siis, et ilusal suveõhtul võiks tulla kaema, mis toimub. „Eks ta on nagu ikka on.”