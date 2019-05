FOTOD | Koorilauljad kogunesid esimest korda renoveeritud laulukaare alla 

Renoveerimistööde käigus vahetati välja puitlaudis ja katteplekk, samuti korrastati ka laululava fassaadid. Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et laulukaare renoveerimisega jõudsid lõpule kogu laululava keskse kompleksi ehk laululava, tuletorni ja raadiotorni rekonstrueerimistööd.

"Renoveerimistööd olid hädavajalikud, seda nii ohutuse seisukohalt kui ka eelseisvat juubelilaulupidu silmas pidades. 1869. aastal toimunud esimesest laulupeost möödub tänavu 150 aastat ning selle suursündmuse nimel oleme viimastel aastatel ka lauluväljaku kompleksi panustanud, et saaksime väärikalt laulurahvast vastu võtta,“ sõnas Belobrovtsev.

„Kui Jakob Hurt ütles 150 aasta eest, et kui me ei saa suureks arvult, saagem suureks vaimult – siis tänavune juubelilaulupidu toob laulukaare alla kokku ajaloo suurima arvu lauljaid, tänu kellele saame me kõik vaimult suuremaks.“