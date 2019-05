Juhtkiri Juhtkiri | Raudteeõnnetus hüüdis tulles Ohtuleht.ee , täna, 18:01 Jaga: M

Tiina Kõrtsini

Traagiline õnnetus tuntud inimesega pani uue hooga rääkima pikka aega vaikselt vindunud raudteeohutuse teemal. Eesti Raudtee on turvalisuse nimel parasjagu ehitamas kümmet kilomeetrit piirdeaeda Lillekülast Pääskülani. Et aga too võrkaed võtab ära võimaluse rohketest isetekkelistest kohtadest üle raudtee minna, kuid uusi ületusvõimalusi asemele ei pakutagi, siis on mõistetav nii linlaste kui ka linnavõimu rahulolematus – huvide konflikt on sisse programmeeritud. Ka ei lahenda see tara Ülemiste suuna ületuskohtade probleeme.