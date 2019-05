Põhja-Korea pritsib sappi: Joe Biden on imbetsill! 

Põhja-Korea riigimeedia kanal KCNA kommenteerib poeetiliselt ja suurejooneliselt, et Biden „on muutunud hooletuks ja arutuks, võimuihalus on ta endasse haaranud“.

Arvamuslugu süüdistab Bidenit ka naistega vulgaarselt ümber käimises – Bidenit saadab tõepoolest skandaal, ehkki naisterahvad ei süüdista teda küll otseselt seksuaalses väärkohtlemises, kuid ebasobivas ja liigfamiliaarses käitumises.

Kimi hääletoru hindab Bidenit naeruväärseks, kuna too jäi 2011. aastal president Barack Obama kõne ajal tukkuma ning meenutab, et ükskord sai Biden koolitöö eest halva hinda. See pole iseenesest lausvale, tegemist oli tõepoolest tööga, milles ta ei viidanud allikaks olnud artiklile. Biden väitis toona, et ei teadnud täpselt korrektse viitamise reegleid.

Põhja-Korea solvangud välismaailma, eriti muidugi USA ja Lõuna-Korea poliitikute suunas pole iseenesest midagi erakordset. Lõunanaabrite eelmine president Park Geun-hye pälvis kriitikat oma siivutu seelikukeerutuse, kuid samas ka „ebameeldiva välimuse“ eest. Kuid miks just Biden, kes on hetkel kõigest üks demokraatide enam kui 20st presidendikandidaadist (tõsi küll, kõige populaarsem).

Üks tõenäoline põhjus on see, et KCNA sõnul solvas Biden nende suurt juhti. Seda Biden tõepoolest tegi, ühel kampaaniaüritusel põlastas ta president Trumpi, et too teeb koostööd diktaatoritega nagu Putin ja Kim Jong-un.

Põhja-Korea meediauurija Rachel Lee selgitab BBC-le, et erakliku maa riigimeedial on kombeks ikka igale vähegi tähtsa isiku avaldusele Kimide suunal suure solvumisega reageerida. Põhjakorealastel endil puudub ligipääs KCNA-le, selle sihtmärgiks on välismaalased. Ehkki sisult on KCNA sama mõttelage kui Põhja-Korea kurikuulus riigitelevisioon, räägib see väljaanne siiski pisut rohkematest teemadest kui rahvale endale kättesaadavad kanalid. Lee selgitab, et mõned tundlikud teemad jäävad neis kanalites puutumata, et valitsusel oleks hiljem rohkem mänguruumi ja ei jääks rahvale n-ö vahele sellega, et ajas enne üht, pärast teist juttu.