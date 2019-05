Seisukoht | Ärme jää üksi 

Ühest küljest on paljudele meist iseloomulik huvi, et kas suur maailm ikka teab meid, teab meie e-edu, innovaatilisust ja ilusat loodust. Selles huvis peitub ka väike trots. Kui väljamaal avaldab keegi arvamust, et Eestis on midagi halvasti, siis hakkavad mõned meist porisema: „Miks see meid peaks huvitama?“