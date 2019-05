PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 26. mai 

Oled ülemeelik, naudid vastassoo tähelepanu ja flirtimist. Sul on hea tunne, kui sind imetletakse ja ihaldatakse. Ära mine seiklemistuhinas üle piiri!

Sul ei tasu vanadest asjadest ja suhtest kümne küünega kinni hoida, ole valmis selleks, et elu peab muutuma. Tee muudatusi ise, ära jäta kõike saatuse hooleks.

Põnev päev reisimiseks, unustamatud muljed on garanteeritud. Pead aga valmis olema ootamatusteks, nii mõnigi asi ei kulge plaanipäraselt.

Sul pole vaja üritada teistele meele järele olla – sind hinnatakse just siis, kui iseendaks jääd. Kaaslased saavad aru, et sinu mõistvus ja loomingulisus on kuldaväärt omadused.