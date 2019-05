PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 25. mai 

Praegused mured ja rõõmud on seotud kõige lähedasemate inimestega. Tahad rohkem kodus, pere keskel olla. Tekkida võib soov midagi muuta või parandada.

Võid tunda, et meeleolu on heitlik, sa ei saa justkui ise ka aru, mida sa tegelikult saada tahad. Sel juhul peaksid leidma aega üksinda olemiseks, et sisemisi vajadusi analüüsida.