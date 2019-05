GALERII | ÕL CANNES'IS: Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio varjusid pärast hommikuni kestnud pidu päikeseprillide taha  

Ent järgmisel hommikul tuli "Ükskord Hollywoodis" filmitiimil üsnagi varakult juba maailma meedia kaamerate ees võimalikult hea välja näha. Ega me ju tegelikult teagi, kui kaua nad eelmisel õhtul pidutsesid. Küll aga ilmusid Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt fotosessioonile päikeseprillidega ning jätsid need eest võtmata ka siis, kui fotograafid ilusate silmade pildistamise vihjeid tegid. Päike neid igatahes ei seganud, sest Cannes'is on ilm märksa kehvem kui Eestis – taevas on pilvine ning sooja on vaid 18 kraadi.