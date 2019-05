Loomaõiguslaste järjekordne võit: luksustoodete ettevõte Prada grupp loobub karusnahast 

Olemasolev toodang müüakse lõpuni. Koostöös Fur Free Alliance (FFA) koalitsiooniga, mis koondab enam kui 50 loomakaitse organisatsiooni rohkem kui 40 riigist ja mida Eestis esindab Loomus, jätkab Prada Grupp selle teatega positiivset dialoogi FFA liikmete LAVi ja The Humane Society of the United States organisatsioonidega.



“Prada Grupp on pühendunud innovatsioonile ja sotsiaalsele vastutusele ning meie karusnahavaba poliitika - milleni jõudsime positiive dialoogi järel Fur Free Alliance koalitsiooniga, eeskätt organisatsioonidega LAV ja Humane Society of the United States - on selle pühendumise järgmine samm,” ütles Miuccia

Prada. “Tänu innovaatilistele materjalidele saab ettevõte katsetada uusi piire loomingulises disainis ning vastata eetiliste toodete järele tekkinud nõudlusele.”



Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp märgib, et Prada Grupi liitumine on järjekordne tugev märk sellest, kuhu on suundumas kaasaegne tootmine.