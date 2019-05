Koer aitas leida kadunud inimese 

"Saime nädalapäevad tagasi ühel reede õhtul teate, et Saaremaal on kadunud vanem naine, kes oli läinud juba eelmise päeva õhtul metsa jalutama ega olnud järgmiseks hommikuks ikka veel tagasi tulnud. Lähedased olid kodu ümbrusest ise otsinud, kuid paraku ei õnnestunud neil naist üles leida," kirjutab Lääne prefektuur sotsiaalmeedias.

Asjaolusid uurides selgus, et naine käibki aeg-ajalt metsas üksinda jalutamas, kuid on alati õhtuks koju tagasi tulnud. Seekord jäi ta kauemaks, sest soovis üksinda olla.

"On täiesti mõistetav, et me kõik vajame vahel aega iseendaga olemiseks, kuid öelge seda ka oma lähedastele, et nad teaksid, kus te olete ega peaks teie pärast asjatult muretsema," soovitavad politseinikud.