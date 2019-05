PÄEVA KASUTU FAKT | Riik viskas paljaste tissidega naised kaevandustest välja 

Naised ei tohi söekaevandustes töötada! Mitte seetõttu, et nad ei saaks ametiga hakkama sama hästi kui meeskolleegid, vaid just selle pärast, et nad olid käitumiselt meestele liiga sarnased.

Aasta oli 1842, kui Suurbritannia uurivas ajakirjanduses plahvatas uudispomm: maa-alustes söekaevandustes töötavad naised võitlesid sealse lõõskava kuumuse vastu erakordselt ebasündsal moel – heites särgid seljast. Meeste sarnast käitumist ei pannud keegi pahaks, aga et kumeramate kehadega naised julgesid paljaste tissidega tööd teha, oli mõistagi kohutavalt amoraalne. Lisaks kandsid naised kaevandustes veel pükse, mitte viisakate preilide kombel kleiti-seelikut.

Reaalselt oli tõendeid vaid kuue kärulükkaja ametit pidanud naise topless-töötamisest, kuid meeskaevurid vandusid, et tegu on laialdase praktikaga. Tulemus oli ette aimata: naistel keelustati maa all töötamine. Näitsikutel ei jäänud muud üle, kui leida kaevandusmaailmas uued ametikohad – seekord siis avatud maapinnal ja karjäärides, kus nende olemine poleks kedagi tohtinud häirida.

Muidugi häiris!