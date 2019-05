Krimi VIDEO | RAUDTEEÜLETAJA NAPID SEKUNDID: kui kiiresti ilmub reisirong nägemisulatusse? Kristjan Väli | Video: Jörgen Norkroos , täna, 15:04 Jaga: M

Teisipäeva hommikul hukkus Tallinnas Veerenni raudteeülesõidul terasteed ületanud näitleja, muusik, saatejuht ja kultuuriajakirjanik Jüri Aarma. Räägitakse, et tegemist on äärmiselt ohtliku ülesõiduga suuresti seetõttu, et rongi on keeruline märgata. Õhtuleht filmis rongi möödumist, et näha, kas juttudel on alust.