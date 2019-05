PIHITOOL | Eurovalimiste esinumbrid avaldavad: millise poliitilise kursi võtab Euroopa ja kus võiks asuda selle pealinn 

Võttes arvesse uuringuid, oletusi, meeleolusid liikmesriikides – milliseks kujuneb Euroopa Liidu poliitiline suund?

Riho Terras: „Euroopa suurim parteiperekond on kristlik-demokraatlik Euroopa Rahvapartei, kuhu kuulub ka Isamaa, ning see jääb ka pärast neid valimisi kõige mõjukamaks poliitiliseks jõuks. See tähendab, et mõistlik parempoolne (konservatiivne) poliitika jääb domineerima, mistõttu on oluline, et Eestil oleks selles fraktsioonis oma esindaja.“

Lauri Hussar: „Euroopa Liidu tulevikusuund peaks olema euroopalike väärtuste kandmine. Euroopa jaoks on tähtsad vabadus ja demokraatia ning nendes raamides on kohta nii liberaalsusel kui ka konservatiivsematel hoiakutel.“

Raimond Kaljulaid: „Usun, et me liigume pikas perspektiivis pigem hoopis kolmandat teed mööda [kui liberaalsus või konservatiivsus]. Liberaalid ja mõistlikud konservatiivid peavad tegema koostööd, et Euroopas reforme läbi viia. Samal ajal peame vaatama, et äärmusparempoolsed jõud ei suudaks võimu võtta. Mõistlik tsentrism on lahendus.“

Evelin Ilves: „Liberaalne demokraatia jääb alles. Keskseks teemaks tõuseb keskkond ja kliimapoliitika. Euroopa valija on mõistnud, et keskkonnata pole elu ka meil enestel.“

Andrus Ansip: „Küsitlused ennustavad, et senised suurimad parteigrupid – Rahvapartei; sotsid ja demokraadid – ei saa eelseisvatel valimistel piisavalt toetust, et moodustada vaid kahest partnerist koosnev koalitsioon. Uueks suureks jõuks saab põhiliselt liberaalide, see tähendab ALDE ja En Marche’i põhjal loodav fraktsioon.“

Artur Talvik: „Liberaalide ja konservatiivide kemplus on Euroopa halvanud. Sellest haigusest saavad päästa vaid uued nõndanimetatud postideoloogilised jõud. Mida see tähendab? Euroopa juhtimine peab muutuma inimestele lähemaks ja poliitilised otsused peavad lähtuma parimatest lahendustest inimestele ja loodusele. Vasak- ja parempoolsus, konservatiivsus ja liberaalsus on eilne päev. Sellest ei saa vanad jõud veel aru.“