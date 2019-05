GALERII | Legendaarse Atlantise klubi tantsuga ellu äratanud naine: „Elus on kõik võimalik!“ 

„Algus oli nagu Ameerika mäed,” meenutab Shaté tantsukooli juht Krõõt Kivistik, kes taaselustas unustusehõlma vajunud legendaarse Atlantise klubi. „Kui kuulsin, et see klubi lõpetab tegevuse, helistasin omanikule. Mulle öeldi, et tantsukool on hea mõte, aga liiga riskantne, siin on ikkagi alati olnud baar ja restoran. Mina tahtsin ju köögigi välja lõhkuda. Öeldi, et seekord „ei“.”