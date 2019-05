Elton John tunnistab, et kaotas süütuse üsna hilja 

Daily Maili teatel oli Elton 23aastane, kui ta John Reidile süütuse kaotas. „Seni olin neitsi. Tahtsin meeleheitlikult, et mind armastataks ja et ma saaksin kellegagi õrnusi vahetada. See, et nad [Egerton ja Madden] filmis teineteisel riided seljast rebivad, oligi tõsi. See juhtus San Franciscos.“

Elton nimetab seda hetke väga tähtsaks. „Mul on nii hea meel, et see filmis on, sest ma olen geimees ja ma ei tahtnud seda asjaolu retušeerida. Selline ma olen ja ma olin nii rõõmus. Kui John mu käte vahel lebas ja ma end naeratades lõdvaks lasin, mõtlesin: „Ah, ma olen normaalne, ma seksisin.““