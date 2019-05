PIMENDUS: Stockmanni ristmikul lülitatakse foorid välja öiste hooldustööde ajaks 

„Põhjamaade foorikontrollerid ei ole varustatud konditsioneeriga ja palavamate ilmade korral võivad ebastabiilsed vanemad foorikontrollerid lülituda avariirežiimile st kollasele vilkuvale. Need foorid ongi igal suvel väga tundlikud olnud. Hooldusfirma on nende eest küll hoolitsenud vahetades kulunud komponente, kuid teadsime, et ega see tehnika väga kaua vastu ei pea. Sellepärast tellisime aasta alguses juba uue kontrolleri ära ning see on ettevalmistatud paigaldamiseks,“ selgitas Nõugast ja lisas, et eelnimetatud ristmikul lülitatakse foorid välja kolmapäeva õhtul kell 20 ja kontrolleri välja vahetamine plaanitakse lõpetada öö jooksul.