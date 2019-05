Eesti uudised PÕNEV KÖÖGIPOOL: pealavastaja valgustab, kuidas paberil sigrimigrist saab tantsupeo maagia Viljar Voog , täna, 16:22 Jaga: M

Tänavuse tantsupeo avab "Oma õnne sepad", kus tuhat meest moodustavad esmalt rõngasristi ja siis veel 480 kamraadi abil Eesti kontuuri. Erki Pärnaku

„Ma olen hästi rahul sellega, et inimesed küsivad, kui on midagi arusaamatut,“ kiidab tänavuse juubelitantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste, lehitsedes paksu roosa kaustikut, mille sees on paberile joonistatult terve tänavune pidu. Õhtuleht palus Rajastel selgitada, kuidas keerulised joonised lõpuks Kalevi staadioni muruplatsil sujuvaks tantsuks kokku saavad.