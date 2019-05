Seltskond Rihanna ajas londonlased oma paljastusega pööraseks Toimetas Triin Tael , täna, 13:24 Jaga: M

Rihanna Reuters/Scanpix

Rihanna paljastas New York Timesi intervjuus, et ta on juba aasta aega Londonis elanud, aga keegi pole seda märganud.