PIHITOOL | Eurovalimiste esinumbrid annavad aru: mida teha põgenikekvootidega, kuidas suhelda Venemaaga 

Kas Euroopa vajaks ühtset armeed? Miks?

Artur Talvik: „Ei. Las NATO tegeleb kaitsmisega.“

Marina Kaljurand: „Ei, Euroopa Liit ei pea dubleerima NATOt. Euroopa Liit vajab tihedamat kaitsealast koostööd, mis täiendab NATO tegevust."

Andrus Ansip: „Sellist armeed, nagu paljud riigi klassikalise armeena ette kujutavad, ei tule. Selleks pole õiguslikku võimalust ega praktilist vajadust. Meil juba on Euroopa Liidu lahingugrupid, milles ka Eesti osaleb. Kui ühtne armee tähendab tihedamat koostööd kaitseuuringutes või relvahangetes, siis on see igati tervitatav. Eesti julgeoleku tagab meie kuulumine NATOsse. Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei kuulu NATOsse ja mitte kõik NATO liikmesriigid ei kuulu Euroopa Liitu.“

Evelin Ilves: „Motivatsioon oma maad, rahvast ja riiki kaitsta ei tulene ainult töökohustustest, selles on väga suur osa patriotismi ja missioonitunnet, inimlikku armastust ka. See peab jääma, sest selles on tugev jõud. Koostöö aga võiks tõesti olla palju tihedam. Lisaks või eelkõige – meie kaitsegarantii on NATO. Ja NATO-l on olemas juhtimisstruktuurid.“

Lauri Hussar: „Praegu olen ma kindlalt veendumusel, et Euroopa ühine armee ei oleks Eesti huvides. Meil on toimiv kaitsekoostöö NATO liitlastega. Euroopa Liidu ühine armee mõjuks paralleelstruktuurina. Aastal 2007 loodi Euroopa Liidu lahingugrupid, kuid siiani ei ole neid veel ühelgi missioonil kasutatud. NATO aitab meil hoida ka häid transatlantilisi suhteid ja seetõttu olen veendunud, et Eesti julgeoleku jaoks on parim senise kaitsekoostöö jätkumine.“

Riho Terras: „Ei. See arutelu on asendustegevus, sest Lissaboni lepinguga pole see lihtsalt võimalik. Euroopa Liidu liikmed peavad panustama vähemalt 2% SKTst kaitsekulutustesse. Ka need riigid, kes NATOsse ei kuulu, võiks endale sellise eesmärgi seada, sest vaid võrdne panustamine suurendab reaalset kaitsevõimet.“