Liisi Koikson: pisitütart vaadates tuleb peale maailmaparandamise kihk 

Liisi Koiksoni uus lühialbum on jätk 2017. aastal ilmunud albumile „Coffee For One”. Viiest loost koosnev „Bittersweet” (eesti k – kibemagus) on kui kollaaž eripalgelistest aastaaegadest, millel on kõigil jutustada erinev lugu. Lühialbumit ei ole plaanis tuua füüsilisse maailma, vaid see on kuulatav digitaalselt.