ILMAPROGNOOS | Nädalalõpp tuleb soe ja kergete vihmahoogudega 

Neljapäeval öösel on vaid Ida-Eestis oodata veidi vihma. Tuul on öösel nõrk ja puhub valdavalt põhjakaarest, päeval muutub kirde- ja idatuul tugevamaks ning puhanguid on 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9..13, Lõuna-Eestis kuni 15, päeval tõuseb veel suuremal osal 20..26 kraadini, kuid Hiiu-, Harju- ja Virumaa põhjaserva kannab kirdetuul jahedust ning õhutemperatuur piirdub 13..18 kraadiga.

Laupäeva öösel sajab Ida-Eestis hoovihma, mis saab hommikuks läbi. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Hommikul jõuab uus vihmapilvede vöönd saartele, ennelõunal mandri lääneserva ja pärastlõunal edasi ida poole ning alles õhtul Peipsi äärde ja Eesti kaguossa. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5..10, Lõuna-Eestis kuni 12, päeval 13..18, Ida-Eestis võib tõusta 20 kraadi lähedale.



Pühapäeva öö hakul sajab kaugeneva madalrõhkkonna järel veel kohati hoovihma. Pärast keskööd on üürikeseks pilvi hõredamalt, kuid juba hommikuks jõuavad uued vihmapilved üle mere Saaremaale ja Hiiumaale. Päeval laieneb sajuala üle Mandri-Eesti, nõrgem ja hõredam on sadu Kagu-Eestis. Tuul puhub valdavalt edelast ning on suurema osa ajast tugev. Õhutemperatuur on öösel 5..10, päeval 12..13 kraadist sajupilvede all 15..18 kraadini Ida-Eestis.



Esmaspäeva öö on veel sagedaste sajuhoogudega. Päev on tõusva õhurõhu foonil muutliku pilvisuse ja kohatiste vihmahoogudega. Puhub tugev edela- ja lääne-, üürikeseks ka loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 4..9, päeval 12..17 kraadi.