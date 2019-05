EBAHARILIK ILM: Colorado osariiki tabas hiliskevadine lumetorm 

Denveri rahvusvaheline lennujaam mõõtis teisipäeval ametlikuks lumekatte paksuseks 3,4 tolli (8,6 cm). See on linna ajaloos viies kord, kui lumekate on ületanud 3 tolli (7,6 cm) piiri sedavõrd hilisel perioodil. See oli ka viimase 44 aasta suurim lumesadu suvele nii lähedasel ajal. Keskmiseks kuupäevaks, mil Denveris lund sajab, on 27. aprill.