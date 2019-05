Kuuma ilmaga jahuta keha Värska maitsestatud mineraalveega! 

Tiina Kõrtsini

Soe suvi on saabumas, mis tähendab, et hea enesetunde nimel on vaja end korralikult jahutada. Aga ära eelista kunstlikult magustatud jooke – vali hoopis tervislik maitsestatud mineraalvesi! Sealjuures on mineraalvee plussiks tõik, et higistamise korral on nõrgalt soolakas vesi parim jook, et taastada organismist väljunud soolade varud.