PARADOKS: Euroopa Liidust lahkuda tahtev Suurbritannia valib homme saadikuid europarlamenti

Pärast nii mitmekordseid peaminister Theresa May kinnitusi, et riik lahkub Euroopa Liidust 29. märtsil, on Suurbritannia ikka veel liidu liige. May ei ole suutnud parlamenti veenda oma lahkumisplaani poolt hääletama – sellest tingitult siis ka valimised.

May tuli välja uue plaaniga

Teisipäeval toimus oluline valitsusistung ja seejärel esines May kõnega oma uuest plaanist, mis oli juba valitsuses heaks kiidetud. Kõne oli küll täiesti teises registris kui May varasemad kõned: selles oli veenmismomente ja palumistki. „Olen teinud kompromisse, nüüd võite kompromisse teha ka teie. Aidake mind,“ anus peaminister.

MURELIK: Suurbritannia peaminister soovib kolm korda tagasi lükatud Brexiti lepingu neljandat korda parlamendis hääletusele juuni algul. Reuters/Scanpix

May esinemise järel arvas BBC ajakirjanik Laura Kuenssberg, et see kõne tuli liiga hilja, et mõju avaldada. Peaminister andis kõnes lootust, et võidakse korraldada uus referendum, ent Farage’i arvates nullivad Euroopa Parlamendi valimised selle lootuse, kui tema parteil läheb tõesti hästi. On ju arvatud, et uue referendumi toimumisel võidaks Euroopa Liitu jäämist soovijad, ehkki keegi ei tea seda ette. Võib ikkagi juhtuda, et enamus hääletab ikkagi lahkumise poolt, nagu 2016. aastal.

Poliitilised jõud on killustunud