Bondi-filmi näitleja tapeti jõhkralt korgijoogiga 

Matovu tegutses koos oma kallima Brandon Dunbariga (23), kes on samuti kohtu all. Tandemit süüdistatakse 12 mehe uimastamises ja röövimises 19 kuu jooksul. Süüdistajate sõnul tutvus tandem kohtinguäppide abil meestega ning kasutas kohtumisi selleks, et nende isiklikke esemeid röövida ning nende pangakaartidest pilti teha.