PIHITOOL | Eurovalimiste esinumbrid tunnistavad: kellele hoiti pöialt Eurovisionil, kas pere tuleks Brüsselisse kaasa 

Kuidas suhtute Brexitisse? Kas järgmise viie aasta jooksul tõstatub samalaadne küsimus Eestis?

Evelin Ilves: „Tänapäeva maailmas, kus Hiina ja USA üha jõudsamalt domineerivad, on ainus viis edukas olla ja ellu jääda – koostöö. Väikestel pole perspektiivi ning Ameerika ja Hiina kõrval on ka Suurbritannia väike tegija. Brexit on näide valega manipuleerimise kurvast tagajärjest. Loodetavasti on see teistele riikidele õpetuseks. Eesti rahvas on väga euroopameelne, nagu ka enamik eurooplasi ja täna ka britte.“

Riho Terras: „Mina austan Suurbritannia inimeste otsust, kuid Eesti jaoks oleks kindlasti olnud parem, kui Suurbritannia oleks jäänud Euroopa Liidu liikmeks. Eesti inimeste seas on toetus Euroopa Liidule kõrge ning põhjust sealt lahkuda ei ole.“

Artur Talvik: „Nagu näha, on Brexiti tulemusel saanud Euroopa Liidu vastastest selle pooldajad. Mina suhtun Brexitisse kui Euroopa värskendusse. Euroopa Liidu juhtkond oli juba liiga mugavaks läinud. Brexit on Euroopa letargiast lahti raputanud.“

Marina Kaljurand: „Brexit on Suurbritannia rahva demokraatlik otsus ja sellisena ma seda austan. Minu isiklik eelistus on, et Brexitit ei oleks tulnud. Eestit ei ohusta Euroopa Liidust lahkumine. Eesti inimeste toetus Euroopa Liidule on liidus üks kõrgemaid, mis näitab, et meie inimesed saavad aru, et Eestil saab olla õnnelik tulevik ainult Euroopa Liidus.“

Lauri Hussar: „Brexit on hea näide poliitikute vastutustunde puudumisest, kus õnnemäng võib lõppeda katastroofiga. Endine peaminister David Cameron läks oma positsioonide tugevdamise nimel täispangale ja kaotas kõik. Praegu on Suurbritannia ühiskond lõhki: teist aastat järjest langeb rahva ostujõud, lahkuvad suurkorporatsioonid ja ka poliitiliselt on riik mõistetud tühikäigule. Ainsaks lohutuseks on Brexiti eestvedajate lootusetu retoorika, et nüüd otsustatakse oma asju jälle ise ja järsku 50 aasta pärast on elu parem. Eesti puhul on selline areng ülimalt ebatõenäoline.“

Raimond Kaljulaid: „Ei tõstatu. Kuid kui paremäärmuslikud populistid saavad oma tahtmise, võib Euroopa Liit sellisel kujul laguneda. Kui see juhtub, on Eesti küllalt kaitsetus ja haavatavas olukorras. On paradoks, et kõige kõvemini iseseisvusest jauravad jõud püüavad seda kõige agaramal moel hävitada.“