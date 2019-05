Endisest tippjuhist vähihaige töövõimetuspensionär: pöördumatult haiged peaks saama II pensionisambast raha kätte 

Tööl pole Tarien saanud juba aastaid käia, sest ta on 100 protsenti töövõimetuks tunnistatud ning saab riigilt igal kuul 53 eurot puudetoetust ja 600 eurot töövõimetuspensioni, mis on tänu mehe kunagisele kõrgele palgale kõrgem kui paljudel saatusekaaslastel. Haiguse tõttu vajaks ta hädasti raha, kuid tööle teda ei võeta, laenu ei anta ja mehe ainus „reserv“ on teise pensionisambasse kogutud ligi 30 000 eurot, mida ta ei saa praeguste reeglite kohaselt kätte enne, kui jõuab 2026. aastal vanaduspensionini.