"PUUDUTA MIND" 79. SAADE | Tartu ülikooli endine õppejõud Mercedes: kui küsimus on elus ja surmas, siis ei tohi pidada tavateadust ainsaks võimaluseks

Rääkides toidust – kus see on kasvanud ja kui hea see on -, peame silmas maist toitumist. Aga tähtis on ka kosmiline toitumine: peame saama toidust kätte energiaväljad, jõu ja väe.

Et tajuda energiavälju ja väljamustreid, on olnud mulle abiks enda elukogemused, Rudolf Steineri tööd, õpingud Inglismaal Emersoni kolledžis ja Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal, 16 aastat öökogemust bioloogia- ja arvutiõpetajana, õieterapeudina. Minu maailmapildis on toitumine seotud eelkõige inimese minaga.

"Puuduta mind" - Mercedes Merimaa; Anu Saagim; Sirje Presnal Martin Ahven

Samal teemal Elu Kaidi Karilaid: seks on tähtis, aga on veel üks asi, mis on kordades olulisem Mis on Bachi õieteraapia?



Õieteraapia looja on inglise teadlane, arst ja homöopaat Edward Bach, kes pidas krooniliste haiguste algpõhjuseks ebakõla keha ja hinge vahel. Jõudnud arusaamisele, et taime võimsaim energia peitub õites, töötas Bach välja 38 erinevast taimest koosneva õietilkade sarja. Õietilgad leevendavad hirmu, ebakindlust, üksindustunnet, ülitundlikkust, masendust, lootusetust, hoolimatust enese ja teiste suhtes, aga ka liigset muretsemist – kõiki neid emotsionaalseid seisundeid, millega enamik inimesi aeg-ajalt kimpus on.

Õieteraapiat võib pidada füüsilise haiguse ravimiseks psüühika kaudu

Öeldakse ju, et sageli mõtleb inimene ennast haigeks, sest kannab kaasas läbielatud kurbust ja viha. Kui need emotsioonid aja jooksul kuhjuvad, võivadki tekkida kroonilised haigused. Vastavalt inimese negatiivsete tunnete tüübile eristas õieteraapia looja Edward Bach meeleolu- ja tüübitilku.

Arstina töötades märkas ta, et teatud inimtüübid on sageli hädas kindlate haigustega. Bach leidis igale tüübile sobiva taime. Näiteks kui inimene on liiga tagasihoidlik ja kinnine, aitavad teda muuta avatumaks vesikannikese tilgad. Põldsinepi õietilkadest on abi inimesel, keda aeg-ajalt valdab must masendus, millele ta ei pruugigi leida õiget seletust. Õietilgad aitavad taastada sisemist tasakaalu ja meelerahu.