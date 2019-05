PÄEVA KASUTU FAKT | Agatha Christie raamat päästis väikelapse (aga on lõpetanud ilmselt rohkem elusid) 

Talliumsulfaat on saatanlik mürk – see on värvitu ja maitsetu, lahustub vees ning näitab oma esimesi sümptomeid alles kuni nädal pärast manustamist. Agatha Christie kirjeldas 1961. aastal raamatus „Tuhkur hobune“ selle mõju: letargia, tuimus, minestamishood, segane jutt.

Naisele on pandud süüks, et just tema raamatute kaudu on roimarid saanud mürgi kasutuseks inspiratsiooni. Näiteks tuuakse enamasti just talliumsulfaat, mille kirjanik avalikkuse teadlikusse tõi.