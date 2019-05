VIDEO | Kuula ise! Madonna avaldas oma Eurovisioni etteastest muudetud versiooni 

YouTube'i on postitatud võrdlusvideo, kus saab kuulda nii originaalesitust, millest said osa kõik Eurovisioni finaalvõistluse vaatajad, kui ka Madonna üles laaditud versiooni, milles on naise häält muudetud.

Video all on sõna võtnud paljud inimesed, kes ütlevad, et autotune tema etteastet siiski paremaks ei muuda. "Ta kaotas nii oma silma kui hääle," teeb üks kasutaja nalja silmaklapi üle, mida Madonna viimasel ajal kandma on hakanud. "Mitte üksi palve poleks seda esitust päästnud," viitab teine Madonna loole "Like a Prayer", mida ta Eurovisioni finaalis esitas.