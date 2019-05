Kristjan Järvi: olen kogenud olukordi, mis on mind nii haavanud, et oleks võinud viia enesetapuni 

"Olen kogenud olukordi, põhiliselt isiklikus elus, aga ka töös, mis on mind nii haavanud, et oleks võinud viia enesetapuni," ütleb ta Eesti Ekspressis. "Kui palju ma olen kasvõi Absolute Ensemble’i (1993. aastal New Yorgis mõttekaaslastest loodud kooslus – T. S.) eest pähe saanud: miks sul seda vaja on, ole tõsine, ära vigurda nii palju; hea küll, oli kena, aga võta nüüd aru pähe..." Kui oleksin end teiste järgi muutnud, oleksin praegu maailma kõige õnnetum inimene. Olen kangusega püsima jäänud."