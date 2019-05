Natalie Portman: Moby valetab, et meil oli kunagi armusuhe! 

Mõjukas muusik (53) väidab äsja ilmunud memuaarides „Then It Fell Apart“ (“Ja siis kukkus kõik kokku“), et Portman tuli pärast üht kontserti lava taha ja hakkas temaga flirtima. Artist olnud hämmingus: kaunis filmistaar on huvitatud temast, kiilaspäisest alkohoolikust. Sellest saanud alguse põgus afäär.

Oscari laureaadist Portman seletas, et oli tollal olnud Moby fänn ja käinud muusikut pärast sõud tervitamas. „Ta ütles: „Saagem sõpradeks.“ Tema oli tuuril ja mul olid käsil filmivõtted, nii et me saime kokku vaid paar korda. Siis mõistsin, et see on vanem mees, kes on minust sündsusetul kombel huvitatud.“ Seepeale teinud šokeeritud Natalie tutvusele lõpu.