KOLE LAHKUMINEK: rikka naise varandus on juba aastaid advokaadibüroos hoiul 

2012. aastal teatas rikka naise abikaasa ligi 30 aastat kestnud abielu järel soovist vara ära jagada, kuigi naise sõnul on nende perekonna rikkuse taga sajaprotsendiliselt tema, kuna vara tuli tema Londonis elanud vanatädilt.

2014. aastal sai alguse kohtu ja advokaatidega jändamine, kuna naise kodust kadus 120 000 eurot sularaha ja kuni kolm kilo kuldehteid, mis oli vanatädi kõige kallim pärandus. Päev pärast asjade kadumist teatas advokaadibüroo Concordia advokaat Helen Hääl naisele, et tema abikaasa soovib ühisvara jagamise kõnelusi alustada, millest algas 2018. aastani kestnud varajagamine ja milles Harju maakohus otsustas, et ehted on siiski lahusvara ja tuleb kohe naisele tagastada.